Important programme hydraulique

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des habitants, la commune de Chemini vient de bénéficier d’un important programme en matière d’hydraulique.

La commune de Chemini, une localité rurale qui englobe 25 villages et une population de plus de 16 000 habitants, compte se défaire de l’enclavement qui y sévit depuis belle lurette. En effet, pour l’exercice 2018, la commune éponyme s’est vue attribuer 9 kms de réseau d’assainissement ainsi que 2,5 kms de conduite de refoulement en matière d'eau potable. Pour rappel, ces deux projets entrent dans le cadre du programme sectoriel. Dans le même sillage, une enveloppe de 5,5 millions de dinars, puisée dans le budget communal, est mobilisée à dessein de réfectionner la conduite de la chaîne de refoulement sur le territoire du village de Tidjounane, situé en contrebas de la commune. Une entreprise est retenue pour ledit projet, dont les travaux vont être amorcés dans les jours à venir», dira un membre de l’exécutif communal. «Ces projets sont aussi vitaux et plus que nécessaires. Une fois achevés, ils vont certainement atténuer un tant soit peu la souffrance des habitants et vont améliorer le cadre de vie des citoyens de la collectivité d’une manière générale», affirme un habitant du village de Tidjounane. Il est à rappeler, à ce titre, que l’ensemble des villages de ladite commune souffrent le martyre, depuis des années, en raison du stress hydrique qui fait sienne. L’année dernière, la population a été privée d’eau, pendant plusieurs jours, notamment en période estivale. Le premier magistrat de la commune, Madjid Ouddak, compte vaille que vaille à «éradiquer tous les points noirs dont souffre la localité depuis fort longtemps». «Nous rassurons notre population que le problème en rapport avec le barrage hydraulique Tichy-Haf est totalement résolu. La répartition se ferra au prorata du nombre d'habitants», souligne le maire.

