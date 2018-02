Des stèles et des aires de jeux pour les localités

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 388 lecture(s)

En voulant donner à la mémoire collective et à l'histoire la part qui leur sied, les autorités de la commune de Tibane, située à 50 kms au Sud-ouest de Béjaïa, ont convenu d'aménager un certain nombre de stèles et d’aires de jeux dans cette municipalité. En matière de développement local, cette commune du monde rural peine à retrouver ses marques. Dotée d’un verger oléicole assez important, Tibane produit une huile d'olive de qualité aidée dans cela par sa position en zone montagneuse, où les oliviers plantés produisent une huile d'olive de bonne qualité. En matière de réalisations et de projets, la commune de Tibane n'enregistre pas actuellement grand-chose. Les différents villages, relevant de cette commune, sont variablement touchés par les carences et autres insuffisances constatées dans plusieurs volets, comme l'aménagement urbain, l'eau potable, le transport, la santé publique, la jeunesse et les loisirs, etc. Pour remédier à cette situation, la réalisation de stèles commémoratives a été prévue à la mémoire des martyrs de la révolution nationale aux villages d’Aït Chetla, Mezgoug et Maxène. Par ailleurs, pour aider les enfants de la localité à combler les heures creuses de la journée et à meubler les jours de repos, l'APC prévoit de réaliser une aire de jeux au village de Tizi Laraïf ainsi que l'achèvement de deux autres dont la réalisation a été entamée il y a quelques temps aux villages Tighilt et Mezgoug. Pour sa part, le village Maxène est concerné par une opération de réalisation d'un mur de soutènement sur une distance linéaire de 60 m linéaires. Il est à signaler que les avis de consultation ont été lancés récemment par l'APC pour la réalisation desdits projets.

S. Y.