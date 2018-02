La piscine communale à l’essai

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 441 lecture(s)

La piscine communale d’El-Kseur, érigée dans le périmètre urbain du chef-lieu communal, est en cours d’essai, explique un responsable de la direction de la Jeunesse et des sports, le maître de l’ouvrage. «Le projet est totalement achevé. À présent, nous sommes en train de procéder aux essais à froid et à chaud du bassin, afin de tester et vérifier la fonctionnalité et la fiabilité des équipements», dira en substance ce maître de l’ouvrage. «Si les essais s’avèrent concluants», poursuit-il, «on pourrait arrêter la date de son inauguration, en concertation avec les autorités locales». L’infrastructure, qui rappelle-t-on a été réalisée sur des crédits sectoriels, affiche des mensurations semi-olympiques. Elle est, entre autres, dotée d’un système d’air conditionné, d’un dispositif de régénération d’eau et de l’ensemble des équipements lui permettant de répondre aux normes requises dans cette discipline sportive qu’est la natation. Attendue depuis fort longtemps, cette piscine, dont la réalisation a connu bien des péripéties, a instillé une dose de bonheur mâtinée de fierté aux habitants de la ville. «Le projet a traîné en longueur, mais nous sommes heureux de le voir enfin achevé. Nous nourrissons l’espoir d’être la première commune, après celle du chef-lieu de wilaya, à disposer d’une piscine fonctionnelle», dira un jeune du quartier Berchiche. «Cette piscine est un acquis d’une grande importance pour nos enfants. Néanmoins, il est tout aussi important de songer à la mise en service de la bibliothèque et à la réhabilitation du stade communal, afin de multiplier les cadres d’expression et de guider nos jeunes vers l’émancipation», plaide un autre citadin d’El-Kseur.

