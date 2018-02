Guendouza, un quartier en quête de réhabilitation

Par DDK | Il ya 8 heures | 503 lecture(s)

Le quartier de Guendouza, situé à Akbou, enregistre un manque flagrant en matière d'aménagement urbain. Guendouza est l'un des quartiers les plus populeux de la ville d'Akbou. Il est situé sur la rive droite de la RN26, en descendant vers l'oued Soummam. Ce quartier connaît quotidiennement un fourmillement incessant jusqu'à la tombée de la nuit. Dans ce faubourg, on y trouve des établissements scolaires, une salle de soins, un parc omnisports (OPOD), un centre culturel, et bien d'autres équipements publics. On constatera, cependant, des trottoirs complètement défoncés avec des carrelages et des pavés détachés ainsi que des trous et des troncs d'arbres coupés à ras qui peuvent provoquer des accidents aux piétons. Ces trottoirs difformes et ondulés ne sont pas pourvus en candélabres, mais en luminaires installés sur des poteaux électriques éloignés les uns des autres, ce qui crée des zones obscures durant la nuit. «Guendouza est mal éclairé !», regrette l'un des habitants. On constate aussi des eaux qui ruissellent à longueur de journée, notamment des eaux de lavage, de cafés, de fast-food ainsi que celles des fuites survenant sur les réseaux AEP. Toutes ces eaux, suintant sur la chaussée, rendent celle-ci glissante et constitue un cauchemar pour les passants qui se tiennent toujours le ventre au passage des voitures, car les roues en marche éjectent de l'eau dans tous les sens. L'évacuation des eaux, notamment pluviales, fait défaut à Guendouza. À la tombée de la pluie, des flaques d'eau se forment ici et là et la gadoue envahit les lieux. Les piétons et les habitants doivent slalomer entre les mares d'eau pour ne pas se salir. Par ailleurs, les espaces verts ne sont malheureusement pas entretenus et préservés. L'hygiène publique laisse aussi à désirer, car, dans ce quartier, il est constaté l'existence de dépotoirs, ce qui amoche les lieux et fait planer sur la population des risques de maladies contagieuses. «Notre quartier est vraiment mal-en-point. Il a besoin de travaux de modernisation, comme la réfection des trottoirs, la mise en place d'autres espaces verts et d'aires de jeux, la gestion optimale des déchets ménagers, l'installation d'un système d'évacuation des eaux pluviales sur les abords du chemin qui traverse notre quartier, etc», préconise un habitant.

S. Y.