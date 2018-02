Le CW16 truffé de dangers !

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 366 lecture(s)

Depuis un certain temps maintenant, un affaissement important s'est produit au niveau du chemin de wilaya n°16, reliant la localité d’Aït-Idriss à Kefrida, dans la commune de Taskriout. Une partie de la route s’est détachée pour la rendre encore, juge-t-on, trop étroite. Ce glissement dangereux, qui aurait été causé par des travaux de construction entamés à proximité, représente un véritable danger pour les automobilistes qui empruntent au quotidien ce tronçon, notamment en cette période humide lors de laquelle la chaussée est souvent glissante. «De passage sur ce chemin ces jours-ci, j'étais ébahi de ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. Même les barrières de sécurité ne sont plus à leur place initiale, sous l'effet de ce glissement. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on attend pour le rétablir !», dira un conducteur. Il y a lieu de rappeler que ce chemin de wilaya, notamment au lieu-dit Ifalane, a toujours été abominé pour les conducteurs, qui y voient un danger permanent d'accident, voire de mort, avec sa descente des plus instables et son chemin étroit depuis sa construction. L’automobiliste doit rester concentré et faire preuve de beaucoup de prudence quand il arrive à cet axe, s’il ne souhaite pas finir au fond du précipice. D'ailleurs, à cause des réclamations incessantes de la population, l'APC de Taskriout a installé dernièrement des murets en béton pour une partie de ce chemin. En attendant que ce tronçon, actuellement au centre de la polémique, soit à son tour sécurisé.

M. K.