Des béjaouïs dans les Aurès

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 480 lecture(s)

Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Chahid, dans la région des Aurès, l’association écologique et des sports de montagne Assirem Gouraya a été invitée à participer à cet événement qui s’est déroulé du 15 au 17 février. L’activité de la délégation béjaouïe a commencé le premier jour avec la visite du tombeau d’Imedghassen, dans la wilaya de Batna, des ruines romaines de la ville de Timgad, dans la même wilaya, ainsi que du monument des martyrs d’Aïn Silane et du musée du Moudjahid de la localité de Khenchela. La délégation, constituée de militants actifs, a apprécié la beauté et l’importance historique des lieux. Le deuxième jour a été consacré à la visite des piscines romaines thermales, au niveau de Hammam Essalihine, et à une randonnée au niveau du mont Chélia, où un déjeuner champêtre a été pris par les présents dans une atmosphère conviviale. Dans l’après-midi, c’était au tour du canyon de Ghoufi d’être visité. C’est un site touristique paradisiaque, situé dans la wilaya de Batna, qui offre une panoplie de beautés naturelles, des habitations rustiques et des palmeraies, témoignera Amar Rabhi, président de l’association Assirem Gouraya de Béjaïa. Le dernier jour a vu les hôtes des Aurès partir pour une randonnée de près de 8 kms à travers les sentiers du canyon de Ghoufi qui leur a permis de découvrir profondément sa beauté cachée. En conclusion, l’événement vécu avec la population locale de Khenchela, et des environs, a montré l’attachement de cette population chaouïe aux valeurs de cohésion et de solidarité nationales qui ont pétri les âmes de ce peuple fier de ses racines et de son héritage.

A. Gana