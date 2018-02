Projet d’assainissement pour deux villages

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 447 lecture(s)

Il subsiste encore dans certaines localités relevant de la commune d'Ouzellaguen des carences en matière d'aménagement urbain, notamment. Ce problème lancinant est constaté avec plus d'acuité dans les agglomérations et autres villages qui connaissent une extension urbaine assez fulgurante. Car des pâtés de maisons voient le jour régulièrement, dénotant d'une expansion effrénée. À ces nouvelles habitations, il faudra assurer les commodités les plus élémentaires pour un cadre de vie sain. Raccorder les nouvelles demeures aux différents réseaux (eau potable, gaz de ville, routes, assainissement, électricité,...) s'impose de lui-même, mais les choses ne sont pas si simples que ça a priori, car il faudra toujours dégager des enveloppes financières colossales pour raccorder tout le monde aux différents réseaux. Qu'à cela ne tienne! Des opérations entrant dans le cadre de l'aménagement urbain sont retenues par les autorités communales d'Ouzellaguen, et ce, pour améliorer un tant soit peu le quotidien des citoyens en proie aux difficultés. Ainsi, pour le village Tigrine, il est prévu la réalisation de réseaux d'assainissement au profit des quartiers Bahous et Takariout N'Tarha. Ces deux endroits de la localité ne sont pas pourvus en ce réseau d'évacuation des eaux usées, ce qui met dans tous leurs états les habitants. Cependant, la prise en charge de ce problème, qui concerne d'ailleurs directement la santé publique et l'environnement, ne manquera assurément pas de provoquer la satisfaction des résidents de ces deux quartiers populaires. Dans le même sillage, il est projeté aussi la réalisation d'un réseau de l'assainissement au village Chikhoun. Par ailleurs, concernant le secteur de l'éducation, l'APC prévoit la construction de 3 nouvelles classes et d'un bloc sanitaire au profit de l'école primaire Touahri Arezki. À cet effet, un avis de consultation regroupant ces opérations a été lancé, récemment, pour la désignation le cas échéant des entreprises réalisatrices.

Syphax Y.