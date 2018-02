Brèves d’Aït-Smaïl

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 378 lecture(s)

Consultations à domicile pour les personnes âgées

Comme il est de tradition, l'association sociale pour handicapés et malades chroniques Tighri d'Ait-Smaïl continue de rendre la vie moins dure aux malades, handicapés et personnes âgées de la commune. Ainsi, et afin de concrétiser son programme d'aide aux séniors et de bien entamer ce nouvel an 2018, l'association a organisé, vendredi dernier, sa sixième visite mensuelle à domicile au profit des personnes âgées malades de la localité. Sous le slogan «Main dans la main pour le bien-être des personnes âgées à domicile», l'activité qui a débuté le matin, s'est couronnée par le succès espéré, comme prévu par les organisateurs, où pas moins de 15 consultations ont été assurées. Cette action de bienfaisance, à laquelle tiennent énormément ses encadreurs, membres et bénévoles compris, a été plusieurs fois saluée par l'ensemble de la population d'Ait-Smaïl et d'ailleurs. À signaler que ces visites mensuelles, comportent des consultations médicales assurées par des médecins de la région, des soutiens psychologiques par des psychologues, et des distributions de produits hygiéniques et denrées alimentaires. Le moins que l’on puisse dire est que depuis la naissance pas si lointaine de cette association, un certain mai 2015, plusieurs espoirs ont été plantés un peu partout à Ait-Smaïl. Même dans les situations délicates, l'association réussit tant bien que mal son programme tracé. D'ailleurs, rien que pour l'année écoulée, son bilan général aura été des plus positifs.

Distribution de matériels au profit des femmes productives

C'est dans une ambiance bon enfant que la Cellule de proximité et de solidarité d'Ait-Smaïl (CPS), en collaboration avec l'APC, a procédé, vendredi passé, à la distribution de quelques matériels aux profit de sept femmes bénéficiaires de la daïra de Darguina. Il convient de rappeler que cette initiative rentre dans le cadre du projet du ministère de la Solidarité de la famille et de condition de la femme, intitulé : «Aide aux femmes rurales productives». En présence des invités, des responsables communaux et ceux de la CPS, les femmes concernées se sont vu offrir différents matériels qui leur permettront d'être productives et de se prendre en charge. «Ces actions se faisaient dans la discrétion totale jusque-là. C'est pourquoi nous avons, cette fois-ci, jugé important de les rendre publiques et de les vulgariser», dira un des organisateurs de cet événement. Tout le monde s'est mis d'accord sur la nécessité de vulgariser ce genre d’initiatives. Car, à travers cette action, la femme rurale verra un peu plus de lumière quant au chemin qu'elle doit entreprendre pour être efficace. Cela lui permettra également de s'insérer davantage dans le monde du travail tout en maintenant un équilibre de développement.

Des rétro-chargeurs pour libérer les axes enneigés

Afin de faire face aux aléas engendrés par les intempéries enregistrées dernièrement, avec notamment des flocons de neige qui se sont abattus sur les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude, l'APC d'Ait Smaïl a réquisitionné durant cette fin de semaine des engins rétro-chargeurs en vue de désenclaver plusieurs villages et de libérer les routes fermées à la circulation. Durant la période allant de mercredi à jeudi, les responsables communaux étaient prêts à intervenir à tout instant. D'ailleurs, un service de permanence est souvent assuré au niveau du siège de la commune par toute une équipe jusqu'à des heures tardives de la nuit. Toutefois, il y a lieu de signaler qu'en dépit de tous les efforts déployés par l'APC d'Ait-Smaïl, plusieurs automobilistes ont dû faire demi-tour à cause de la chaussée glissante ou des pentes quasi-impraticables. Ceci avait engendré des retards pour les uns, et de l'angoisse pour les autres. Il faut dire que l'hiver rigoureux est souvent synonyme de calvaire pour les habitants d'Ait-Smaïl dont la majorité des habitations se situent à pas moins de 700 m d'altitude. Si après la mise en activité d'une station-service, l'un des problèmes a été réglé, à savoir l'approvisionnement en gaz, les autres soucis, liés aux besoins quotidiens de tout un chacun, restent appréhendés par les citoyens de cette municipalité.

M. K.