Le village Tercha sans assainissement

Par DDK | Il ya 8 heures 45 minutes | 309 lecture(s)

Nombre de quartiers et pâtés de maisons du village Tercha, dans la commune d’El Kseur, ne sont pas encore raccordés au réseau d’évacuation des eaux usées. Des témoignages corroborés de résidents de ce patelin, informent que les habitations non assainies relèvent principalement de constructions édifiées dans le cadre du programme de l’habitat rural. «Nous avons aussi relevé des maisons érigées sur fonds propres, et qui n’ont pas encore accès à un tout-à-l’égout», confiera l’un des habitants de ladite bourgade. «Nous avons la désagréable impression d’être marginalisés par les pouvoirs publics. Depuis les longues années que nous faisions des requêtes auprès de l’APC, les responsables de cette institution n’ont jamais répondu à notre doléance», dénonce un citoyen de Tercha, journalier de son état. «L’exécutif sortant nous a donné une foison de promesses, quant à la prise en charge de ce problème. Hélas, toutes ces promesses n’ont jamais franchi le stade des intentions», fulmine un autre villageois. Ayant construit grâce à une aide consentie par le FONAL, un père de famille rappelle qu’une fiche technique en rapport avec ce projet d’assainissement a été élaborée il y a deux ans, mais que sa concrétisation est sans cesse ajournée. «L’exécutif nouvellement installé à la tête de la municipalité a affiché de bonnes dispositions. Nous ne désespérons aucunement de voir notre dossier pris en charge», affirme-t-il. D’aucuns alertent sur l’impérieuse nécessité et l’urgence de trancher ce nœud Gordien, afin d’écarter la menace de pollution et les risques sanitaires qui pèsent sur la population du village. «Cela n’échappe à personne que les fosses utilisées pour l’évacuation des eaux usées, représentent des sources potentielles de nuisances. Les rejets à ciel ouvert, qui pullulent un peu partout, le sont davantage», avertit un citoyen de Tercha.

