L'assainissement aux "quatre chemins" enfin réparé

Par DDK | Il ya 8 heures 45 minutes | 462 lecture(s)

L'avarie survenue, depuis plusieurs mois déjà, sur le réseau de l'assainissement qui passe par les "quatre chemins" du chef-lieu communal de Boudjellil a été prise en charge par les autorités municipales. En effet, comme constaté, mardi dernier, des ouvriers s'affairaient à réhabiliter cette défaillance intervenue sur le réseau de l'assainissement, laquelle aura duré plusieurs mois sans être pris en charge. Les habitants et les automobilistes qui empruntent cette route, les quatre-chemins en l’occurrence, éprouvaient toutes les peines à transiter par ces lieux à cause des eaux usées qui ruisselaient sans interruption sur la chaussée, et ce, sans évoquer les odeurs pestilentielles qui s'en dégageaient à longueur de journée. Cette avarie a été causée par l'oblitération qui a touché le réseau de l'assainissement au niveau de cet endroit, où se joignent le CW42 A et le chemin communal qui dessert le centre-ville de Boudjellil. L'intervention des ouvriers municipaux a permis d'installer de nouveaux collecteurs, au nombre de trois, et de réaménager les buses en PVC. «Les travaux enclenchés ne tarderaient pas à être livrés», d'après un ouvrier sur le chantier. «Enfin, les autorités communales ont daigné réagir à cette avarie chronique qui s'est emparée du réseau de l'assainissement au niveau des "quatre chemins" de Boudjellil. Ce problème a duré plusieurs mois. À la tombée de la pluie, les collecteurs et autres regards se remplissaient des eaux de pluie ce qui a engendré un engorgement des buses lesquels ont éclaté laissant gicler les eaux usées mélangées aux eaux de pluie. Néanmoins, maintenant que le problème est pris en charge, ce calvaire devrait connaître son épilogue», affirme un riverain.

Syphax Y.