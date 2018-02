L'achèvement des foyers de jeunes piétine

Par DDK | Il ya 8 heures 59 minutes | 345 lecture(s)

Les structures juvéniles au niveau de la commune d'Ighil Ali, située à 93 km au sud-ouest de Béjaïa, connaissent des fortunes diverses. En effet, si la maison de jeunes du chef-lieu communal est en proie au manque de moyens, tant humains que matériels, les autres structures culturelles en projet dans certains villages ne sont pas logées à meilleure enseigne pour autant. Ce sont des foyers de jeunes, en fait, dans lesquels les travaux traînent encore depuis des mois, voire même des années. Quatre villages de la commune, au total, ont bénéficié de projets de réalisation de ces structures. Il s'agit de Tazla, Tabouaânant, Takorabt et Belayel. À l'APC d'Ighil Ali, on a fait le point sur ces équipements dédiés aux jeunes de la localité. Ainsi, le foyer de jeunes du village Tazla, bien qu'achevé, manque en équipements et matériels afférents pour son bon fonctionnement. C'est l'association culturelle du village qui prend en charge les différentes activités destinées aux jeunes de la bourgade avec les moyens de bord. En outre, le cas du foyer de jeunes du village Tabouaânant est nettement moins enviable, car cette structure n'est pas encore achevée. «Il reste encore des travaux de finition», indique une source à l'APC. Cet équipement aurait déjà consommé la bagatelle de 4 millions de DA, sans qu’il ne soit livré dans les délais. A Takorabt, c'est presque le même topo: le foyer de jeunes, dont les travaux traînent depuis des mois, n'est pas encore livré. «Les travaux sont toujours en cours!», affirme un vice-président de l'APC. Quant au village Belayel, le projet n'est pas encore livré. «Il manque les travaux de finition», assure-t-on encore au niveau de la mairie d'Ighil Ali. Cette structure a consommé déjà une enveloppe financière de 4 millions de DA. «J'ai l'impression que le projet de construction du foyer de jeunes dans notre village (Belayel, ndlr) ne sera jamais réceptionné. À ma connaissance, je ne connais pas un projet public qui a été livré dans les délais dans notre commune», laisse entendre un jeune de ce village.

S. Y.