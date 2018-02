Excursion pour femmes de plus de 50 ans

Par DDK | Il ya 9 heures | 494 lecture(s)

Pour la grande joie des femmes du village de Tiliouacadi, situé à quelques jets de pierres du chef-lieu communal de Souk-Oufella, l’association sociale Talsa, du village éponyme, a organisé une sortie dédiée uniquement à la gent féminine âgée de plus de 50 ans. C’est dans la journée du vendredi dernier que ces femmes du village Tiliouacadi ont eu le privilège de visiter quelques sites touristiques de la ville des Hammadites, à l’image de Gouraya, Brise de mer… Cette louable initiative se veut un hommage à toutes ces femmes prises dans le vortex familial, omettant ainsi de profiter de moments de détente et de loisir. C’est dans cette optique que les membres de l’association Talsa ont organisé cette excursion qui a été préparée des semaines avant. Cette manifestation a permis à des dizaines de femmes de contempler des sites à couper le souffle, dans une sortie que les membres de l’association ont pris le soin d’en faire une totale réussite. C’était une journée remplie de joie et de rires, à en croire les participantes, dont la plupart découvrent pour la première fois des sites touristiques, connus et reconnus. «Ce genre d'activités est plus que bénéfique pour toutes les femmes afin qu'elles découvrent la beauté de leur région, tout en leur permettant de sortir un tant soit peu de la monotonie. Le moins que l’on puisse dire, même si une fois n’est pas coutume, cette journée exceptionnelle restera gravée à jamais dans les mémoires de ces femmes qui ont apprécié à plus d’un titre l’attention à laquelle elles ont eu droit», estiment les organisateurs.

Bachir Djaider