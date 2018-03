Une ardoise de 266 milliards à recouvrer

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 424 lecture(s)

Les créances détenues par la société de distribution de l’Est (SDE) de Bgayet sur ses clients s’élèvent à 266 milliards de centimes. C’est ce qu’a révélé, ces jours-ci, un responsable local de cette filiale de Sonelgaz. La grosse part de cette ardoise, a-t-il fait savoir, est détenue sur les usagers de la basse tension, en l’occurrence les ménages. Elle s’élève à 109 milliards. Pour leur part, les collectivités locales et les administrations publiques sont redevables de 95 milliards. Les responsables de la SDE révèlent que les créances restantes, soit 62 milliards, représentent les consommations non honorées par les usagers de la moyenne tension, à l’image du secteur industriel et des operateurs économiques en général. «Ces enveloppes recouvrent plusieurs années d’arriérés. Nous avons des clients récalcitrants qui cumulent d’innombrables facteurs impayées et représentant des sommes d’argent considérables», a-t-on expliqué. Le responsable de la SDE qualifie d’alarmante la situation financière de l’entreprise. «Ces créances impayées pèsent de tout leur poids sur la trésorerie de la SDE. C’est un véritable fardeau qui rend difficile les efforts d’investissement visant à améliorer la qualité des services et à assurer sa pérennité», alerte-t-il, tout en faisant un appel du pied en direction des clients, afin d’honorer leurs échéances. «Nous avons mis en place toutes les facilités et diversifié les modes de payements pour permettre à tout un chacun de régler ses dettes, selon ses possibilités financières et en fonction d’un échéancier convenu», souligne-t-il. En dernière instance, informe-t-on, la SDE recourt aux coupures d’énergie et verse les dossiers dans le contentieux. «La coupure et la coercition légale sont des solutions ultimes. Nous continuons à privilégier la sensibilisation et la communication et à prioriser les solutions à l’amiables avec nos clients», assure le responsable de la SDE.

N. M.