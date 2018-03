Besoin de réfection du stade communal

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 364 lecture(s)

En matière d'infrastructures sportives la commune d'Aït R'zine, située à 85 kms au sud-ouest de Béjaïa, enregistre des insuffisances palpables. Si l'on prend le cas du chef-lieu communal, celui-ci ne possède qu'un stade et une voûte. Deux maigres équipements publics dédiés au sport qui sont loin de répondre à la demande des sportifs de la région. Cette insuffisance est d'autant constatable avec le club de boxe local dont la "salle de boxe" se trouve à l'ancienne usine de céramique située au chef-lieu d'Aït R'zine. Cette salle, exiguë de surcroît, n'offre aucune commodité aux athlètes, pour la simple raison qu'elle n'est pas adaptée à ce genre de sport. Le ring se trouve dans un état lamentable, alors que la structure menace ruine avec une toiture qui s'effrite. Des "vestiaires" de fortune y ont été aménagés mais qui sont loin de répondre aux exigences des sportifs. Pour sa part, le stade communal, bien qu'homologué depuis des années, n'est pas logé, lui non plus, en meilleure enseigne puisqu'il y est constaté des carences criardes. Les joueurs du club sportif de football, le CRBAR en l'occurrence, lequel est pensionnaire de la division Honneur cette année, trouvent toutes les difficultés à s'y entraîner et à développer un beau jeu, car le terrain ne le leur permet pas, étant donné qu'il est revêtu en tuf. Ce matériau n'est plus adapté de nos jours à la pratique du football, car il devient collant et se dégrade vite à la tombée de la pluie. Les responsables, les joueurs et les inconditionnels du club phare de la commune attendent avec impatience le revêtement de leur stade en gazon synthétique, d'autant qu'une note des pouvoirs publics préconise la dotation en gazon synthétique de tous les stades communaux. De leur côtés, les autorités communales ont saisi la DJS de Béjaïa à ce sujet en lui présentant une fiche technique pour la réfection et l'amélioration du stade communal de Guendouz, le chef-lieu communal d'Aït R'Zine. «Nous avons remis une fiche technique à la DJS de Béjaïa pour la réhabilitation du stade communal. Nous y avons inscrit les opérations suivantes: le revêtement du stade en gazon synthétique, la réalisation des gradins et la réfection des vestiaires», indique le P/APC d'Aït R'Zine. Syphax Y.