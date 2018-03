Enfin du transport pour le village !

Par DDK | Il ya 10 heures 20 minutes | 551 lecture(s)

Le village historique d'El Kelâa, situé à 25 kms du chef-lieu communal d'Ighil Ali, vient tout récemment de bénéficier d'une ligne de transport de voyageurs qui va de ce village vers le chef-lieu de commune et de daïra d'Ighil Ali. L'information a été communiquée, récemment, par un vice-président de l'APC. C'est un transporteur de ce village qui a bénéficié de ladite ligne de transport de voyageurs. Ce village voit, ainsi donc, le problème du transport réglé même si partiellement, car, tout compte fait, un seul fourgon ne suffit pas réellement à désenclaver tout un village peuplé d'environ 300 âmes. Le transporteur fait quelques rotations dans la journée ce qui permet aux villageois non véhiculés de joindre le chef-lieu communal d'Ighil Ali, et par là-même, d'autres localités comme Akbou ou Tazmalt. Le village d'El Kelâa, jadis la capitale du royaume des Ath Abbas, l'un des centres de rayonnement culturel et civilisationnel en Afrique du Nord, est tombé de nos jours dans un isolement "assassin". Ce village, perché sur un énorme rocher aux strates de roches de schistes visibles de loin, a toutes les potentialités de devenir un lieu de tourisme de montagne par excellence. «Je me souviens de ces touristes Autrichiens qui sont venus vers la moitié des années 2000 dans notre village et qui sont restés émerveillés devant le panorama et les sites pittoresques et historiques de notre village. C'est dire toute l'aura et l'estime qu'a notre village aux yeux des étrangers, mais pas chez nous malheureusement», se désole l'un des villageois.

S. Y.