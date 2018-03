Les actions écologiques se multiplient

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 444 lecture(s)

Sous le slogan «Tous ensembles pour un environnement sain et durable», les habitants de la commune de Souk El Ténine, située à 35 Km à l’est de la wilaya de Béjaïa, encadrés par leur association «Les amis du milieu vert» et en collaboration avec l’APC de ladite commune, ont procédé, dernièrement, à plusieurs actions écologiques qui consistent en le nettoyage et l’éradication des décharges illicites à ciel ouvert. «Cette action écologique rentre dans le cadre du plan d’action de l’association. Nous avons pu éradiquer trois décharges illicites situées au niveau de la déviation contournant le centre-ville de notre commune du côté de oued Agrioune, et nous avons implanté à leurs place plus de 200 arbustes de sapin», informera M. Abdelhakim Lakbal, président de l’association Les amis du milieu vert. Pour réussir et assurer le bon fonctionnement de cette action écologique, l’APC de Souk El Ténine a mis à la disposition des organisateurs le matériel nécessaire tel que les pioches et les pelles ainsi que un rétro-chargeur et un camion. Cette louable initiative ne s’est pas limitée seulement à l’éradication de ces décharges puisque les organisateurs ont procédé ensuite à l’opération de reboisement et d’embellissement des cités 18, 60,48 Logements au grand bonheur et satisfaction des citoyens qui ont salué cette action de civisme. Cette jeune association a déjà organisé des actions similaires ainsi que des randonnées pédestres. Les organisateurs lancent un appel aux citoyens pour prendre part à une autre journée d’aménagement des espaces verts et installation de mobilier urbain (poubelles), qui aura lieu demain au niveau de la polyclanique Bouras Akli.

Aziz Khentous