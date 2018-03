Les transporteurs de voyageurs rappelés à l'ordre

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 448 lecture(s)

Devant les multiples doléances et réclamations dont ont fait part les usagers de la ligne Tamokra-Akbou, lesquelles concernent, entre autres, l'augmentation des tarifs du transport et le manque de ponctualité de certains transporteurs de la commune de Tamokra, une réunion a eu lieu, le 20 février dernier, entre les autorités communales, la direction des transports de la wilaya, le syndicat des transporteurs de la wilaya et les transporteurs de voyageurs de la commune de Tamokra. Après avoir fait le point et soulevé les préoccupations des différentes parties, il a été convenu, d'un commun accord, de fixer le prix de la place de la ligne Tamokra-Akbou, distante de 30 kms via le CW23, à 65 DA au lieu des 60 DA habituels. Dans le même sillage, concernant le problème soulevé par les usagers de cette ligne lequel a trait au "non respect" des horaires de desserte par les transporteurs, lesquels "n'assuraient" pas la navette régulièrement surtout les après-midis à partir de 16 heures, laissant de ce fait les voyageurs dans le désarroi. Il a été décidé au terme de cette réunion d'assurer le transport des voyageurs de la localité jusqu'à 17h30, et ce, avant le 1er mai prochain. Après cette date, le dernier transporteur partira de la station de fourgons d'Akbou à partir de 19h30 pour assurer le transport surtout aux travailleurs. Et pour mieux organiser le transport de voyageurs au niveau de cette commune, un programme a été tracé pour les huit transporteurs que compte la commune, et qui concerne les heures de départs pour chacun d'entre eux. Ainsi, durant la semaine, pour chaque transporteur, il a été attribué un horaire de départ, et ce, en file d'attente. «La réunion tant attendue a enfin eu lieu entre les différentes parties. Nos doléances ont été prises en considération par les acteurs en charge de ce secteur. J'espère seulement que les recommandations prises durant cette réunion qui ont trait à la desserte durant les après-midis soient respectées par les transporteurs. Car, il arrive souvent que on ne trouve pas de transporteurs à partir de 16 heures à la station de fourgons d'Akbou, ce qui n'est pas normal», a constaté l'un des usagers de la ligne Tamokra-Akbou.

S. Y.