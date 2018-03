Conférence sur tamazight

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 453 lecture(s)

La dynamique association culturelle «Awal Issawal» de la station balnéaire de Melbou, situé à 35 Km à l’est de la wilaya de Béjaïa, recevra aujourd’hui, samedi, à partir de 14 heures deux conférenciers animées respectivement par l’écrivain Tarik Djerroud et l’enseignant à l’université de Béjaïa Mahrez Bouich. Cette rencontre culturelle qui se déroulera à la salle de conférences de la bibliothèque municipale aura comme thème «Tamazight, de la décadence à la renaissance». Les conférenciers aborderont le parcours de la langue amazigh jusqu’à son officialisation. Une vente dédicace sera aussi au programme de cette journée, apprend-on des organisateurs. «Cette activité s’inscrit dans le cadre du plan d’action et de cycle de conférences lancés par notre association. Nous avons déjà invité l’écrivain Rachid Oulebsir et Malika Matoub. Aussi, d’autres conférences sont prévues chaque samedi, et traiteront différents domaines», informera l’un des membres de ladite association. Quant au café littéraire d’Aokas, organisé par l’association Azday adelsane n weqqas, Kamel Drici, écrivain et chercheur d’histoire amazighe animera une conférence à partir de 14 heures, au centre culturel Rahmani Slimane d’Aokas, dont le thème sera «Anthologie du chant engagé dans le combat identitaire de Tous Amrouche».

Aziz Khentous