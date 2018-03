Quatre réservoirs d’eau en projet

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 503 lecture(s)

Bien que la commune de Toudja recèle de sources d’eau naturelles intarissables, ses citoyens, notamment ceux des villages situés loin du chef-lieu communal, vivent paradoxalement dans un stress hydrique. Le problème qui se pose avec acuité au niveau de cette municipalité, qui compte plus de 30 douars, n’est pas la pénurie en eau, mais plutôt une mauvaise gestion de ce liquide précieux. Pour optimiser l’exploitation des abondantes ressources hydriques dont dispose la commune de Toudja et améliorer la distribution de l’eau vers les ménages, la direction de wilaya des ressources en eau a inscrit au profit de la région une opération d’envergure, consistant dans la réalisation, entre autres, de quatre réservoirs d’eau, selon une fiche technique élaborée par les services de cette direction. Le premier réservoir d’une capacité de 50 m3 est projeté dans la localité Dedha Lefsif (Ifrane). Ce château d’eau sera alimenté à partir de la source de Toudja. Pour se faire, la direction des ressources en eau prévoit de réaliser une conduite en PEHD sur un linéaire de 7 750 mètres linéaire (ml) et une autre en fonte longue de 500 ml, a-t-on expliqué dans ladite fiche technique. Le deuxième réservoir d’eau d’une capacité de 300 m3 est prévu dans la localité Iboukedjiouene, dont les habitants souffrent cruellement du manque d’eau. Deux autres réservoirs d’une capacité chacun de 200 m3 seront construits dans les villages Aït Messaoud et Sidi Ali Lembarek. Parallèlement à la réalisation de ces réservoirs, une grande opération de réhabilitation et d’extension des réseaux de distribution d’eau vers les différents villages de la commune d’eau sera lancée. À titre d’exemple, dans les villages Ibaouchene et Achelouf, des réseaux de distribution en eau de 4 500 ml seront réhabilités pour permettre aux citoyens de ces localités de recevoir de l’eau potable régulièrement. Le village Larbaâ a bénéficié, quant à lui, en plus d’un réservoir de 500 m3, d’un projet de réhabilitation en PEHD d’une conduite d’adduction gravitaire à partir de la source de Toudja sur un linéaire de 2 500 ml. Au total, ce sont 43 750 km de réseaux AEP qui seront réhabilités et réalisés dans les mois à venir au niveau de la commune de Toudja.

Boualem S.