L’exécutif réunit le mouvement associatif

Par DDK | Il ya 10 heures 34 minutes | 362 lecture(s)

Vendredi dernier, l’exécutif communal de Taskriout a réunit, au niveau du siège APC, le mouvement associatif pour débattre des différents problèmes que rencontre la population ainsi que des mesures à prendre pour y remédier. Cette rencontre a été une occasion pour les élus de la municipalité d’impliquer des représentants des villages dans «une bonne et transparente gestion» des affaires de la commune. Depuis son retour à la tête de l’APC, M. Madjid Boudjit a agréé plusieurs associations. Une démarche pour impliquer directement la société dans la gestion des affaires de la commune. «La confrontation politique a pris fin le 23 novembre passé au soir. Maintenant, place à la concertation et au travail», dira M. Lounis Issaâdi, un des adjoints au maire présents. Les représentants du mouvement associatifs ont, pour leur part, accueilli favorablement cette initiative et ont répondu massivement à l’invitation du P/APC. Les problèmes foisonnent au niveau de cette commune qui accuse diverses carences, c’est ce qui a été relevé lors des différentes interventions des membres présents : «Je ne peux pas tout voir tout seul, ni tout régler tout seul, vous n’êtes pas là uniquement pour signaler les insuffisances mais surtout pour faire des propositions», souligna M. Madjid Boudjit à l’intention de l’assistance. Durant ce débat fructueux, une panoplie d’insuffisances ont été énumérées par les présents, à savoir la gestion des déchets ménagers, l’inexistence d’un bureau de poste digne de ce nom, la situation de la polyclinique du chef-lieu, la sécurité, le manque flagrant de structures pour accueillir les activités de jeunes, que ce soit sportives ou culturelles, le gaz de ville pour toute la commune… En somme, lors de cette première rencontre, il a été question de concertation entre la population et les élus, mais aussi entre les différentes tendances politique existant au niveau de la commune. Au vu des nombreuses insuffisances mises en évidence par les uns et les autres, d’autres rencontres seront programmées pour tenter de trouver la façon adéquate d’améliorer le quotidien des habitants du chef-lieu et des villages constituant la commune. «Travaillez, et de mon côté, je mettrai tous les moyens de la commune à votre disposition», a conclu le P/APC à l’intention des associations présentes.

Saïd M.