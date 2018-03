La RN26 toujours inondée à Amirouche !

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 443 lecture(s)

Il n’aura pas fallu plus d'une demi-heure pour que la RN26, qui passe, entre autres, par le village Amirouche (Ex-Riquet), soit inondée à plusieurs endroits, suite aux pluies tombées dimanche dernier dans la matinée. En effet, comme constaté in situ, les eaux pluviales ont inondé la chaussée à plusieurs endroits de la RN26, la transformant en véritable ruisseau, gênant de ce fait énormément la circulation automobile. Les torrents pluvieux ont provoqué le ralentissement de la circulation ce jour-là, au niveau du village précité. Les accotements ont été également submergés par les eaux pluviales, où d'énormes flaques d'eau se sont formées. Les piétons peinaient à se déplacer d'un endroit à un autre dans ce village comptant près de 2 000 habitants. Le relief plat et facile d'accès de cette localité y est pour beaucoup dans ces inondations qui se répètent à chaque intempérie, mettant à mal les habitants. Cependant, il est à regretter l'état peu reluisant des caniveaux longeant la RN26 au niveau du village. Des ouvrages qui n'arrivent pas à contenir et à évacuer les eaux des pluies qui finissent par déborder et submerger la chaussée. Ces derniers sont rarement curés et nettoyés des détritus qui s'y accumulent. «Malheureusement, les caniveaux qui longent la RN26 ne sont pas curés régulièrement, ce qui fait qu'ils sont pleins de déchets et de boue. Ajoutons à cela, il y a des automobilistes inconscients qui passent via notre localité et qui jettent les déchets dans ces ouvrages sans aucune vergogne. Résultats des courses: quand la pluie tombe, ces fosses se trouvent complètement obstruées et les eaux pluviales submergent la chaussée en conséquent», regrette un habitant de l'ex-Riquet.

Syphax Y.