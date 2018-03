Ouverture d’une nouvelle ligne de transport

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 606 lecture(s)

Une nouvelle ligne de transport de voyageurs en commun a été ouverte, dernièrement, au profit des habitants des villages Ibachirene, Ireza, Mellala et Hellil, dans la commune d’Oued Ghir. Cette nouvelle ligne assurera la navette quotidienne de Hellil vers la gare routière des «Quatre Chemins», au centre-ville de Béjaïa. Deux bus seulement sont autorisés, pour le moment, à desservir cette nouvelle ligne suburbaine. Les transporteurs doivent emprunter le chemin communal traversant les villages concernés par cette desserte. La nouvelle de l’ouverture de cette ligne de transport a été accueillie avec une grande satisfaction par la population de la région. «C’est vraiment un grand soulagement, notamment pour les personnes qui habitent dans les hauteurs du village», a indiqué un citoyen d’Ibachirene. Cela fait des années que ces habitants souffrent cruellement de ce problème du manque de transport sans que les autorités locales interviennent pour trouver une solution. Avec le nombre de la population de ces villages qui ne cesse d’augmenter, il est de plus en plus difficile aux habitants de se déplacer vers la ville de Béjaïa. Parfois, ils sont contraints de passer des heures durant aux arrêts de bus pour enfin prendre une place vers le chef-lieu de wilaya. L’ouverture de cette nouvelle ligne qui desservira les villages Ibachirene, Ireza, Mellala et Hellil, en empruntant le chemin communal qui traverse ces localités, répond à un besoin réel. À noter qu’une étude de l’itinéraire de cette ligne a été faite par les services de la direction du transport, en collaboration avec l’APC d’Oued Ghir et du mouvement associatif local. Des abris-bus seront installés incessamment au niveau des d’arrêts que les transporteurs vont observer le long de leur trajet. «Pour le moment, deux bus seulement assurent cette ligne. Mais la direction du transport a promis de renforcer cette ligne par d’autres transporteurs en cas de nécessité», a-t-on affirmé.

B. S.