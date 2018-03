L’APC récupère un programme de 104 logements sociaux

Par DDK | Il ya 12 heures 11 minutes | 524 lecture(s)

L’exécutif communal de l’APC de Kherrata a réussi, dernièrement, à récupérer un programme de 104 logements sociaux, accordé il y a plus de deux ans à la commune, mais repris par les autorités de wilaya pour l’affecter vers une autre municipalité, à cause du retard flagrant pris par l’ancienne APC pour la désignation d’une assiette foncière devant recevoir ce projet, a indiqué une source municipale. «Nous avons déniché un terrain à proximité de l’unité Sentex susceptible d’accueillir ce programme de 104 logements, qui nous a été enlevé, faute d’une assiette foncière. Nous avons contacté les autorités de wilaya et fait une demande pour récupérer ce projet. Notre requête a été satisfaite, suite au déplacement d’une commission de wilaya à Kherrata pour inspecter le terrain que nous avons proposé», a affirmé la même source. Cette bonne nouvelle a été accueillie avec un grand soulagement par les demandeurs de logements dans la commune de Kherrata. En effet, la réalisation de ce programme de logements, bien que en deçà des attentes et des besoins exprimés, et sa distribution aux postulants nécessiteux aidera à résorber, un tant soit peu, la crise endémique du logement, toutes formules confondues, à Kherrata. À souligner que les services de l’APC de Kherrata ont reçu plus de 6 000 demandes de logement, dont 2 300 de type social et 2 147 pour l’habitat rural. Quelques 2 400 autres demandes concernent la formule du logement promotionnel.

B. S.