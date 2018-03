Le projet en voie de lancement

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 582 lecture(s)

Cela fait des années que le projet de réalisation d'un nouveau siège de l'APC d'Ath Mellikèche traîne en longueur sans voir le jour. En effet, ce projet inscrit depuis belle lurette, "refusait" de sortir sur le terrain pour délivrer le personnel de la mairie qui travaille dans des locaux exigus et vétustes dans l'actuel siège de l'APC. Les administrés sont aussi touchés par le délabrement de la mairie qui a plusieurs décennies d'âge. «Le siège de la mairie offre une vue désolante. Il est vétuste et en proie à l'usure. Les fonctionnaires qui y siègent travaillent dans des conditions difficiles à cause de l’exiguïté des locaux. Quant aux administrés, ils sont désemparés lorsqu'ils pénètrent au siège de la mairie, car il n'y a pas assez d'espaces pour accueillir une grande affluence, surtout au service de l'état civil», regrette un habitant de la localité d'Ath Mellikèche. Cependant, après des années d'annulation et d'atermoiement, le projet de la construction d'un nouveau siège de la mairie à Agouni Gueroiz, chef-lieu communal d'Ath Mellikèche, est bel et bien relancé, cette fois-ci, avec l’attribution récente du marché à une entreprise sélectionnée dernièrement après l'ouverture des plis. Ainsi, le projet a été attribué pour une enveloppe financière de l'ordre de 9,5 millions de dinars, apprend-on d'une source locale. Le délai imparti à l'édification de ladite structure administrative est fixé à 130 jours, soit 4 mois et 10 jours. «Les travaux seront lancés incessamment», dit-on. «C'est une bonne nouvelle que nous venons d'apprendre. La construction d'un nouveau siège de la mairie a été attendue depuis des années. Le projet connaîtra enfin l'ébauche tant attendue. Cela va nous permettre d'avoir un siège d'APC plus spacieux et adapté aux exigences des temps présents», indique un habitant d'Agouni Gueroiz.

Syphax Y.