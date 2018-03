Un poste de la Protection civile pour bientôt

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 525 lecture(s)

Une commission a été dépêchée, la semaine dernière, par l’administration de la wilaya de Béjaïa en vue de rencontrer les élus communaux d’Aït-Smaïl et de discuter du projet tant attendu du poste de la Protection civile à Ait-Smaïl. «Ce projet nous tenait vraiment à cœur en tant que responsables de notre commune. Nous connaissons les difficultés de vivre dans une région au relief accidenté comme la nôtre, et nous sommes conscients de l'urgence de la doter d'un poste de la Protection civile», dira le premier magistrat de la commune. Et de poursuivre: «Les pourparlers avec les côtés concernés vont bon train. En principe, il ne nous reste que quelques détails à régler lors de la prochaine visite pour qu'on voit clair quant à cette nouveauté qui soulagera toute la population». Ainsi, les bonnes nouvelles ne cessent de s'abattre sur les citoyens de la commune d'Ait-Smaïl. Après l'ambulance, le point d'urgence qui ne devrait pas tarder à être mis en service, voilà qu'un poste de la Protection civile viendra répondre à leurs doléances exprimées, à plusieurs reprises, à leurs responsables communaux.

M. K.