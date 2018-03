Un projet d’aménagement urbain inscrit

Par DDK | Il ya 11 heures 37 minutes | 511 lecture(s)

La commune de Tazmalt a bénéficié de l’inscription d’un projet relatif à l’aménagement urbain, apprend-on d’une source proche du dossier.

Projeté dans le cadre du programme de résorption du déficit en VRD, fait-on savoir, le projet est doté d’une provision budgétaire d’un montant de 30 milliards de centimes. Il sera concrétisé à hauteur du périmètre urbain du chef-lieu communal. Deux sites d’implantations sont ainsi retenus. Il s’agit en l’occurrence, des quartiers Merlot 1 et Merlot 2, situés tous les deux au cœur de la ville de Tazmalt. D’après une source proche de la direction de l’urbanisme, instance chargée du suivi de ce projet, plusieurs opérations sont retenues au programme. Il est notamment projeté le revêtement des voiries, l’érection d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, l’aménagement et le pavage des trottoirs, la réalisation de l’éclairage public, ainsi que divers aménagements. Réagissant par rapport à l’inscription de ce projet d’envergure, certains parmi les résidents des quartiers concernés, ont émis le vœu de voir ces opérations concrétisées au plus vite. «De la boue par temps humide et de la poussière par temps sec. Voila de quoi est fait notre quotidien et celui de nos enfants. C’est une situation lamentable qui appelle des solutions urgentes», tempête un père de famille du quartier Merlot 2. «On se croirait en rase campagne, pourtant on est situé en plein centre-ville. Nous manquons du strict minimum. Quant aux espaces de détente et de loisirs, cela relève du domaine de l’utopie. Il est grand temps d’apporter les ajustements nécessaires à ces quartiers où il ne fait pas si bon vivre», renchérit un autre résident.

N. M.