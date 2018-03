Réhabilitation en cours de l'agence postale du chef-lieu !

Par DDK | Il ya 11 heures 37 minutes | 412 lecture(s)

L'agence postale du chef-lieu communal de Tamolkra connaît, depuis près de deux mois déjà, des travaux de réhabilitation et de lifting destinés à améliorer la structure en question qui était en proie à la vétusté et au délabrement. En effet, les travaux ont atteint un taux très avancé, et se concentrent, actuellement, sur la façade externe de la structure. L'intérieur étant finalisé avec un changement sensible du décor, des guichets et des murs, où du mobilier neuf est déjà entreposé. Tout respire le neuf intra-muros, ce qui ne manquerait pas de surprendre agréablement les usagers une fois cette agence rouverte. Il est à relever l’espace gagné à l'intérieur de cette agence, où les clients d'Algérie Poste trouvaient toutes les peines à attendre leur tour tellement les locaux étaient exigus. Pour la façade externe de la structure, elle est en train d'être réceptionnée, avec son habillage en composite d'aluminium. L'agence offre à présent une vue plutôt agréable et en rupture avec celle qui prévalait avant, laquelle était délabrée. «Enfin ! Notre agence a bénéficié d'une opération de réhabilitation pour le confort des usagers de notre localité (Chef-lieu de Tamokra, Ndlr). Elle avait vraiment besoin de ces travaux, car elle présentait un aspect usé et suranné. Les locaux étaient exigus, à telle enseigne que les usagers étaient contraints, quand l'agence est remplie comme un œuf, d’attendre leur tour dehors. Vivement que cette agence soit ouverte pour le confort des clients d'Algérie Poste», affirme un habitant de Tamokra. Par ailleurs, cette commune compte deux agences postales, l'une au chef-lieu et l'autre au village Bicher.

Syphax Y.