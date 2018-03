Simulation d’un mariage traditionnel

Par DDK | Il ya 11 heures 37 minutes | 504 lecture(s)

La maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa accueillera des expositions-ventes à l’occasion de la Journée internationale de la femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque année. Il sera proposé lors de cette manifestation des produits de l’artisanat local, de l’art culinaire et des produits agricoles comme le miel, l’huile d’olive et les figues. Parmi les associations participantes, on citera Gouraya, Taouaghlist N’Tmetouth, l’association de défense et de suivi des intérêts des handicapés et El-Bahdja. Cette dernière qui est basée à Béjaïa a pour objectif essentiel, souligne sa présidente, Mme Dali Nassima, la préservation et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Béjaïa. Depuis sa création, il y a environ six mois, elle a réalisé un grand nombre d’activités, à l’instar des campagnes de don de sang, la semaine culturelle artisanale, la célébration de yenayer, entre autres. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, l’association El-Bahdja a débuté ses activités, depuis samedi dernier, en collaboration avec les services de l’APC de Béjaïa avec l’exposition-vente de produits artisanaux tels les bijoux en argent, les robes kabyles et la poterie, à la place 1er Novembre. Dimanche dernier, un couscous a été offert par ladite association à l’ensemble des participants à l’événement dans la galerie d’art attenante à la maison de la culture. Pour aujourd’hui, il est programmé une simulation d’un mariage kabyle selon les traditions avec bijoux et habits kabyles anciens et une séance de henné pour les mariés, ainsi que l’organisation du cortège nuptial avec bendir et youyous et transport de la mariée de la maison paternelle à celle de son mari sur le dos d’un cheval blanc.

B. Mouhoub