Le député Benadji au secours du P/APW

La revendication exprimée à travers une action de rue organisée la semaine dernière par les demandeurs de logements LPA de Sidi-Aïch, réitérant leur requête d’affichage de la liste, a soulevé un tollé général dans cette localité.

En effet, cette fameuse liste de 188 bénéficiaires est apparemment une véritable équation à plusieurs inconnues. Ainsi, après la montée au créneau des demandeurs de ces logements, ce fut au tour du député Brahim Benadji de se s’exprimer à ce sujet, en rendant publique une déclaration. Dans cette missive au vitriol, le député soulignera que les autorités ont «opté pour la duperie». Braham Benadji relatera les péripéties de cette histoire : «Suite à la fermeture ce dimanche (la semaine dernière, ndlr) de la route à Sidi Aïch par les demandeurs de logements LPA, le chef de daïra, représentant officiel du wali dans la région, ne s'est pas déplacé à la chez les contestataires. C’est le P/APW qui est venu de la part du wali, d’après ses dires sur les lieux. Il s'est engagé à écouter leurs doléances lors d’une réunion des contestataires avec le wali le même jour (à 13h00). Les contestataires ont ouvert la route et une grande délégation est partie vers la wilaya. Suivant l’affaire, le maire de Sidi Aïch faisait partie de ladite délégation. A la surprise générale, au moment de la réunion, on les informe que le wali n'est pas disponible pour les recevoir. Qu’à cela ne tienne. Mais 48h après, le wali ne les a pas encore rencontrés. Les contestataires ont donné un ultimatum jusqu'à mercredi (semaine dernière, ndlr), faute de quoi ils fermeront une deuxième fois la route et ce sont les citoyens qui payeront la facture à cause du refus du dialogue des autorités. Aussi, la crédibilité du P/APW est maintenant engagée dans ce problème qui relève officiellement du wali, car dans la distribution des logements LPA, l’APW n'a aucun rôle». Le député de Béjaïa dira en conclusion que : «Ce problème ne demande aucun centime au trésor public, si ce n’est d’afficher dans la transparence la liste des bénéficiaires». Pour rappel, nonobstant les deux actions de rue organisées par les protestataires, il n'en demeure pas moins que l’affichage de la liste complète des bénéficiaires de la formule LPA (188 logements) de Sidi-Aïch tarde à se faire.

Rachid Z.