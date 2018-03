Journée de dépistage du diabète

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

L’école primaire Chahid Amrouche Ali du village rural de Bouhiane, relevant de la station balnéaire de la commune de Melbou, située à 40 km à l’Est de la wilaya de Béjaïa, a abrité, vendredi passé, une journée de sensibilisation et de dépistage du diabète. Une action organisée conjointement par l’association socioculturelle Assirem de Bouhiane et l’association Béta thalassémie enfants du monde, en collaboration avec l’assemblée populaire communale de ladite commune. Une équipe composée de médecins spécialistes et d’infirmiers volontaires ont été mobilisés pour l’occasion et répartis sur deux salles pour recevoir les villageois désireux de se faire dépister. «Au cas où le résultat de dépistage serait positif et que le dépisté atteint de diabète, il sera orienté vers un médecin diabétologue pour la prise en charge», confie M. Hakim Khelifa, infirmier venu participer bénévolement à cette journée. Un camion de collecte de sang, relevant du centre de transfusion du sang (CTS), a été aussi réquisitionné pour ceux et celles qui voulaient faire don de leur sang. Une exposition sur la maladie de thalassémie a été aussi au menu de cette journée. «La thalassémie est une maladie génétique qui frappe l’enfant dès sa naissance. C’est une anomalie de sang transmise par les parents à leurs enfants. Elle réduit la quantité d’hémoglobine qui circule dans les vaisseaux sanguins et est, donc, responsable de l’anémie», explique M. Brahmi, président de l’association Béta thalassémie. «Il existe trois types de thalassémie : la thalassémie majeure (homozygote), dont l’anomalie sanguine est extrêmement sévère et responsable d’une anémie profonde, la thalassémie mineure (hétérozygote), dont les sujets hétérozygotes sont bien portants et n’ont aucun traitement ( leurs globules rouges sont de petite taille et plus nombreux), et enfin, la thalassémie intermédiaire qui est génétiquement la même que la forme majeure, mais cliniquement le malade nécessite peu de transfusion», indique M. Darguini, membre de la même association. Des dépliants de sensibilisation contenant des informations sur la maladie et les symptômes du diabète ont été distribués par les membres de l’association Béta thalassémie. L’après-midi de cette journée a été consacrée à une conférence-débat animée par le docteur Akouche, diabétologue, et le docteur Menzi, pharmacien nutritionniste, à la bibliothèque communale de Melbou. Les conférenciers ont prodigué à l’assistance les recommandations à prendre en considération pour prévenir le diabète.

Aziz Khentous