Une nouvelle ligne de transport en service

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

La commune de Tala Hamza, sise à la périphérie de la ville de Béjaïa, vient de bénéficier d’une nouvelle ligne de transport de voyageurs en commun, assurant la liaison suburbaine reliant la gare routière de Béjaïa aux localités Aboudaou et Ighil Ouberouak, a indiqué une source municipale. Cette nouvelle ligne, qui a été mise en service au début de ce mois de mars, après l’obtention d’une autorisation préalable de la direction de wilaya du transport, est actuellement assurée par deux bus. Un système de rotation a été instauré par la direction du transport, en concertation avec les opérateurs privés desservant cette commune, pour permettre à l’ensemble des transporteurs inscrits sur la ligne Tala Hamza - Béjaïa de travailler sur la nouvelle ligne à tour de rôle. «Les transporteurs effectueront ce trajet de manière rotative entre eux, de sorte que chaque semaine, on verra deux bus différents assurer cette liaison», a-t-on expliqué. Cette nouvelle ligne, ouverte à la demande incessante des citoyens d’Aboudaou et d’Ighil Ouberouk, fonctionnera en mode navette sans horaires, a-t-on souligné. Avant la mise en service de celle-ci, ces localités, relevant de la municipalité de Tala Hamza, étaient desservies par des transporteurs assurant le trajet Béjaïa vers les communes de l’Est de la wilaya, comme Tichy, Aokas et Souk El Tenine.

B. S.