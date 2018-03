La station de fourgons de Chaouati dans un piteux état

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

La station de fourgons située au lotissement Chaouati, près de la RN26, à la sortie sud de la ville de Tazmalt, est devenue complètement impraticable. En effet, l'aire réservée au stationnement des fourgons, qui font la navette entre les villes de Tazmalt et M'Chedallah, baigne dans de gigantesques mares d'eau pluviale, rendant difficile le déplacement et des usagers et des transporteurs. La boue a également envahi ladite station, dont le sol se retrouve glissant, mettant davantage à mal la circulation des fourgons. Un véritable chaos indescriptible. «Je ne sais plus où mettre les pieds pour accéder à un fourgon ! Il y a tellement de mares d'eau et de boue qui nous compliquent le mouvement. Ce n’est vraiment pas évident de voyager dans de telles conditions affreuses», déplore un usager carrément dans le désarroi. De mémoire, jamais cette aire de stationnement, pourtant l'une des plus importants dans la ville de Tazmalt, n'a bénéficié d'une opération de réhabilitation digne de ce nom. Son sol a été, certes, rafistolé et revêtu avec du TVO (tout-venant de oued), mais pas plus. A chaque fois, la couche de ce matériau se dégrade à la moindre goutte de pluie, en se transformant en un véritable bourbier inextricable. Même si cet arrêt avait bénéficié de travaux de lifting et de nettoyage initiés par de jeunes bénévoles de la ville au lendemain des élections communales, et ce en réhabilitant les abribus, les toilettes et en dressant des fresques, les lieux demeurent toujours sinistres. «L'état de l'arrêt de fourgons est vraiment déplorable à plus d'un titre. La surface de stationnement est complètement impraticable. Des flaques d'eau et de la fange tapissent les lieux en rendant notre activité de plus en plus difficile. Pourtant, nous payons les droits de stationnement à 300 DA le mois. Même si cette somme est modique, nous avons droit, quand même, à un arrêt de fourgons digne de ce nom ! J'espère que les autorités communales vont prendre en charge cette station le plus rapidement possible», soupire l'un des transporteurs activant sur la ligne Tazmalt - M'Chedallah.

Syphax Y.