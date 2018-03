Plantation de 2 000 cèdres de l’Atlas

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 335 lecture(s)

L’association étoile culturelle d’Akbou a lancé, avant-hier vendredi, une grande opération de reboisement dans la commune de Chellata, sur les hauteurs d’Akbou.

Cette action s’est déroulée avec la collaboration de plusieurs partenaires, notamment privés, la conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa et des communes d’Akbou, de Chellata et d’Ighram. Pas moins de 250 jeunes, des collèges et lycées, de la région ont participé à la plantation de 2000 cèdres de l’Atlas pour régénérer un couvert dégradé par les incendies et l’activité pastorale inconsidérée. Cette action, précise les organisateurs, s’inscrit dans le cadre du projet: «Contribution à l’intégration de l’environnement et au développement durable de la vallée de l’Oued Soummam» porté par l’association Etoile culturelle, soutenu par (ENABEL) l’agence belge de développement en partenariat avec le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables (MEER). Fondée en 1976, faut-il le signaler, l'association Etoile Culturelle d'Akbou a pour but l'organisation, la participation, la promotion des activités et l'épanouissement des jeunes ; elle veille par ces pratiques à insérer ou réinsérer les jeunes vulnérabilisés à soutenir la réflexion du comment vivre ensemble, à promouvoir la culture amazigh ; elle met principalement en place des projets culturels, et est aussi active sur divers domaines liées à la santé, à l'environnement, à l'éducation, à la formation, à la mobilité de jeunes et à la citoyenneté. Elle collabore avec plusieurs partenaires associatifs et institutionnels et elle œuvre, en particulier, pour la mise en place d'une meilleure prise en charge de la problématique de la culture et de la jeunesse.

F.A.B.