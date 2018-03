De l'aménagement pour plusieurs localités !

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 280 lecture(s)

La commune de Tinebdar est située sur la rive gauche de la vallée de la Soummam, à quelque 50 km de Béjaïa. C'est une région montagneuse où le développement local peine à s'amorcer. Nonobstant les richesses dont son sol regorge comme les gisements d'argile et le tuf par exemple, la commune de Tinebdar se cherche encore. En matière d'aménagement urbain, il y subsiste beaucoup de carences dans plusieurs villages de la commune. Pour parer un tant soit peu à ces déficits criards, les autorités communales ont consenti à l’inscription de plusieurs opérations en faveur de quartiers du chef-lieu communal et autres villages. À cet effet, concernant le volet renforcement en eau potable qui connaît une carence sensible dans la localité, l'APC a retenu plusieurs projets pour l’amélioration de ce secteur. Ainsi, il est projeté une réfection et extension des réseaux AEP des quartiers du chef-lieu de Tinebdar qui sont Chebirdou, Tighezratine, Taharachet, Ihedouchen et Iguer Amar. Dans le même contexte, l'APC a inscrit également d'autres projets ayant trait cette fois-ci à l'assainissement. Comme le tissu urbain ne cesse de s'étendre tous azimuts, les réseaux divers doivent à leur tour suivre pour le bien et le confort des habitants. Il est donc prévu des projets de réfection et d'extension des réseaux de l'assainissement des villages Tadoukant, Dhava, Saada, Tala Ouzrou et Tala Tagout, et ce, sur une distance linéaire de 600 mètres. Par ailleurs, concernant le secteur de la jeunesse et des sports, l'APC projette de réaliser un foyer de jeunes au profit des jeunes de la bourgade de Tighezratine. «Cela ne peut que nous enchanter, nous les jeunes de Tighezratine, d'autant que nous manquons cruellement en espaces de culture, de sport et de loisir. Un foyer de jeunes est toujours bon à acquérir», dira avec satisfaction un jeune de ce village. Les avis de consultation pour d'éventuelles attributions de ces marchés ont été lancés récemment par l'APC.

Syphax Y.