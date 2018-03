Des festivités riches et diversifiées

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 216 lecture(s)

L’émancipation de la femme algérienne a connu ces derniers années des percées appréciables non seulement en tant que base fondamentale de la cellule familiale, mais aussi en tant qu’acteur incontournable dans le développement socio-économique du pays sachant que la femme occupe non seulement des postes de responsabilités dans tous les secteurs d’activités, l’accession aux plus hautes fonctions de l’Etat et enfin accéder à des postes politiques à travers des mandats électifs locaux ou nationaux au même titre que l’homme, c’est dire que des efforts ont été consentis dans ce domaine par rapport à d’autres pays avancés. Pour ces raisons, la journée qui lui est consacrée mérite d’être célébrée à la hauteur de l’évènement dans notre pays en lui consacrant un cachet particulier pour aller toujours de l’avant pour le bien-être de la société algérienne dans tous les aspects de sa vie quotidienne tant dans nos villes que nos zones rurales tout en préservant nos valeurs et nos repères identitaires propres à la spécificité de la personnalité algérienne et à ses origines ancestraux auxquels il faut s’attacher jalousement. À Kherrata, c’est l’association d’Information, de Formation, d’Animation et d’Insertion des jeunes, présidée par Mme F. Khaled, qui a organisé les 7 et 8 mars cette manifestation à laquelle l’APC a contribué positivement. La première journée a été consacrée à des expositions à la maison de jeunes où plusieurs produits artisanaux traditionnels liés au riche patrimoine des activités de la femme rurale algérienne, et de la Kabyle en particulier, qui ont été sauvegardés à travers les siècles, notamment l’habillement traditionnel, la poterie, la bijouterie, la couture, l’art culinaire qui continuent encore de faire leurs apparitions à l’occasion des différentes manifestations de ce genre reflétant l’identité ancestrale de la société algérienne dans les différentes formes de son originalité. En plus de ce riche patrimoine à découvrir par le public, viennent s’ajouter les portes ouvertes sur les spécialités proposées par le CFPA de Kherrata, à savoir la mécanique-réparation des véhicules légers, la plomberie sanitaire, la menuiserie bois et aluminium, la peinture-décoration, le prêt à porter, et autres. Des perspectives qui s’offrent aux jeunes pour assurer leurs avenirs et leur épanouissement dans la vie active, dont l’animation de ces différents ateliers a été assurée par un consultant d’orientation de cet établissement. Par ailleurs, il est important de souligner la présence exceptionnelle à cette célébration de la Journée internationale de la femme, à Kherratat, de la conserverie «GUSTA» du village de Ait-Ouabane dans la wilaya de Tizi-Ouzou, spécialisée dans la fabrication de confitures et conditionnements de fruits et légumes du terroir qui a ainsi exposé ses divers produits commercialisés que les visiteurs ont pu découvrir pour la première fois. Quant au programme de la journée du 8 mars, à 10 heures, il a été programmé la visite de la présidente et des membres de l’association AIFAIJ à l’hôpital de Kherrata qui se sont rendus au chevé des malades hospitalisées pour leur remettre des cadeaux et des bouquets de fleurs, un geste symbolique et humaniste, mais combien apprécié par ces femmes et mamans alitées. Puis, on s’est rendu à la salle de cinéma qui a abrité, en présence des autorités locales, le reste des activités culturelles par la présentation de pièces théâtrales, des exposés et de la poésie sur la femme kabyle, un concert animé par des chanteurs amateurs de la région, et enfin la remise de cadeaux aux participants aux différentes expositions, ainsi qu’à des femmes retraitées. La célébration de la Journée internationale de la femme à Kherrata a été clôturée par une collation offerte à cette occasion.

Slimane Zidane