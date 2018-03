85 % des enfants vaccinés

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La couverture vaccinale contre la rougeole et la rubéole a enregistré des résultats significatifs au niveau de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) d’Adekar. En effet, selon les informations recueillies auprès des responsables de cet établissement coiffant quatre communes (Adekar, Tifra, Béni Kila et Taourirt Ighil), pas moins de 85% des enfants concernés par la vaccination, et dont l’âge est compris entre 6 et 14 ans, ont bénéficié de cette opération de prémunition. «Nous avons engagé une campagne permanente d’information et de sensibilisation en direction des parents, sur l’intérêt et les bienfaits de cette vaccination sur la santé de leurs enfants. Pour infléchir la frilosité de certains parents, quelque peu sceptiques et récalcitrants, nous leur avons même adressé des invitations de rappel», confie un responsable de l’EPSP, indiquant que l’opération se poursuit toujours. «Nous ambitionnons d’atteindre une couverture vaccinale totale, afin d’établir une barrière sanitaire sûre et éviter ainsi l’apparition de foyers sporadiques de rougeole, qui peut s’avérer mortelle dans certains cas», déclare notre interlocuteur. Entamée depuis le 23 décembre dernier, cette opération prophylactique de rattrapage s’inscrit dans le cadre du plan d’éradication de ces pathologies contagieuses, en application des recommandations de l’OMS. Interrogé sur ce sujet, un médecin de santé publique officiant à hauteur de Toukval, le chef-lieu communal d’Adekar, tient à rassurer sur l’innocuité et la sécurité de ce vaccin. «Ce sont des vaccins pré-qualifiés par l’OMS et rigoureusement contrôlés. Contrairement aux informations colportées ici et là, c’est l’absence de vaccination qui expose les enfants aux risques de morbidité et même de mortalité», dira-t-il.

N. M.