Tiliouacadi honore les femmes

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

C’est dans une ambiance conviviale que les habitants du village de Tiliouacadi, relevant de la commune de Souk-Oufella, ont célébré la Journée internationale de la femme. Ainsi, l'association sociale Talsa, du village éponyme, a, de concert avec le comité du village, concocté un riche programme d’activités. Le lieudit Tala Yegher, qui a abrité ces festivités, s’est transformé, en l’espace d'une journée (samedi dernier), en un lieu de jeux et de convivialité, eu égard aux moyens mobilisés pour la circonstance. Au menu, une exposition d'objets traditionnels, de la poésie, une conférence, une chorale animée par la troupe «Imsevridhen», un monologue de Ouddane Salas sous le thème "Yemma" (ma mère)... Le public s'est aussi régalé par d'autres activités à l'image des concours du meilleur plat traditionnel, Miss Tiliouacadi, pour les filles âgées de 5 à 10 ans, le chant traditionnel (acewiq), la pièce théâtrale «Tayemmatt», animée par la troupe Lahbala, monologue animé par le célèbre "Hrirouche". Et pour finir en beauté, les habitants de Tiliouacadi ont eu droit à un gala artistique animé par Tinhinane Benkoussa, Rabah Semmache, Ghilas Zikioue et Massi Achat. La cerise sur le gâteau n'est autre que l'anniversaire de la doyenne du village qui s'est vu honorer par l'association, d'autant plus que ça tombe à point nommé avec la célébration de la Journée mondiale de la femme. En somme, les villageois ont répondu massivement à l'invitation de l'association Talsa qui vise à honorer les femmes du village en leur offrant l'occasion de se voir sur les feux de la rampe. Cette journée aura été un grand moment de partage qui a pu regrouper différentes activités en hommage à la gent féminine.

B. Dj.