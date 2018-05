Plusieurs opérations inscrites

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 456 lecture(s)

La région d'Ath Maouche est connue pour la qualité indéniable de sa figue sèche. La participation de quelques figuiculteurs de cette région montagneuse à la foire de Cherbourg (France) en 1986, a suffi pour que la figue d'Ath Maouche obtienne la reconnaissance des spécialistes, en remportant le premier prix du concours organisé lors de cette manifestation, se souvient-on encore localement. Malgré toute l’aura que donne cette localité, il n'en demeure pas moins que le cadre de vie des quelque 20 000 âmes composant cette commune reste à désirer, à cause de multiples carences dans presque tous les volets. L'APC d'Ath Maouche, consciente de cet état de fait, prévoit de lancer des opérations inscrites déjà pour améliorer un tant soit peu le quotidien des citoyens. Pas moins de 25 villages relevant de cette municipalité sont en attente de projets de développement. Plusieurs opérations ont été d'ores et déjà inscrites par les autorités municipales en vue de leur réalisation. Cela va de l'assainissement à l'aménagement de pistes en passant par le renforcement de la distribution de l'eau potable. Les villages Amegroud, Aouriri et Taazibt sont concernés par une opération ayant trait au bétonnage de pistes et de ruelles sur une distance de l'ordre de 810 mètres linéaires. De même pour les localités Ighil Ouatou, Igheldane et Aït Ouamer qui vont pouvoir bénéficier du même projet sur un linéaire de 780 mètres. La piste qui va d'Ighil Amrane au village Tizikhert sera revêtue en béton sur 227 mètres. À Ighzer Oubelout, un talus qui sera conforté pour permettre la fixation du sol et éviter l'érosion. Le village Tiouel va aussi bénéficier du confortement d'un talus ainsi que de la réalisation d'un ouvrage busé à Laazib Sidi Sadek. Le volet assainissement sera également pris en compte avec plusieurs opérations et projets préparés. Il est projeté la réalisation d'un réseau de l'assainissement dans un quartier du village Tizi N'gouete sur une distance de 400 mètres linéaires. Aussi, il est prévu de réaliser un réseau d'assainissement au quartier Anogri du village Amegroud sur 400 ml, et un autre au village Boubsel sur 300 ml. Quant au volet eau potable, le village Trouna, l'une des localités les plus peuplées de la commune d'Ath Maouche, verra la réalisation d'une conduite de distribution de l'AEP sur un linéaire de 700 mètres. L'avis de consultation pour la réalisation de ces opérations a été lancé récemment.

Syphax Y.