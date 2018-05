Des meubles pour les démunis

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 707 lecture(s)

Très bonne initiative que celle entreprise par la jeune association socioculturelle Tadukli N’Aït Idris, dans la commune de Taskriout, et meilleure encore celle du bienfaiteur qui a répondu favorablement à la sollicitation du bureau exécutif de l'association précitée. Dans un appel, l'association a fait état de son besoin en mobilier, comme les chaises, les tables, les fauteuils roulants, entre autres. Ainsi, un entrepreneur local a fait don d’un quota de 100 chaises et 15 tables. «Nous avons comme projet de doter l'association de plusieurs matériels, en faveur de la tranche démunie. Nous remercions ce bienfaiteur qui a accepté de couvrir une part de ce que nous comptons acquérir au fur et à mesure», dira le président de ladite association, M. Ferhat Boudjid. Et d'ajouter: «Tout ce dont disposera notre association dans ce cadre-là, sera un bien public. Autrement dit, il sera possible à tout habitant d'Ait-Idris de l'utiliser, en se présentant au siège de l'association. Notre objectif est justement de tendre la main aux nécessiteux, notamment durant les fêtes, et aux associations locales lors d'un événement important». En attendant d'atteindre tous les objectifs tracés, les membres de cette association, qui a vu le jour il y a à peine trois mois, a tracé d’autres programmes pour le mois sacré de Ramadhan. Il est ainsi prévu un volontariat pour nettoyer le stade de proximité dans l'optique d'y organiser un tournoi de football, en hommage aux personnes décédés, dont l’une des victimes du crash de l'avion militaire à Boufarik.

M. K.