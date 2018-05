120 aides FONAL accordées à la commune

Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 412 lecture(s)

La commune de Semaoun vient de bénéficier d’un quota de 120 aides financières, dans le cadre du programme de promotion de l’habitat rural soutenu par le fonds national du logement (FONAL). C’est ce que nous a indiqué un responsable de l’APC, selon lequel, toutes ces aides seront orientées vers des projets de nouvelles constructions. «Nous sommes soulagés que ces programmes soient enfin libérés, après plus de trois ans de gel. Néanmoins, nous aurions souhaité bénéficier d’un quota plus consistant pour absorber une demande en hausse permanente», dira notre interlocuteur, exhortant les pouvoirs publics à faire le distinguo entre les communes urbaines et les circonscriptions rurales. «A l’inverse de certaines communes qui bénéficient de nombreux programmes de logements, toutes formules confondues, la notre et d’autres circonscriptions défavorisées, en sont injustement privées», dira-t-il, avant d’ajouter : «Nous avons des centaines de demandes de logements qui attendent depuis des lustres. Ceux qui n’ont pas la chance d’en bénéficier, et ils sont nombreux, sont tentés par l’exode, en quête d’un hypothétique gite ailleurs». «J’ai patienté dans l’incertitude depuis tant d’années. La relance de ces programmes me redonne goût à la vie», nous confie avec émotion un prétendant au FONAL du village El Ghava. «On reprend espoir car le rêve est enfin à portée de main. Maintenant, il appartient aux autorités de le concrétiser, en hâtant la procédure d’attribution de ces aides», enchaîne un autre souscripteur de Semaoun, résidant au chef-lieu. N. M.