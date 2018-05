Les trottoirs dans un piteux état

Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 453 lecture(s)

Ces derniers temps, la première chose qui pourrait attirer le regard de celui qui se promène dans certains axes de la ville de Béjaïa, c'est l'état lamentable dans lequel se trouvent les trottoirs à certains endroits. L'absence d'entretien et de balayage se font rapidement sentir. En effet, la cité universitaire 17 octobre, où la fréquentation est quotidienne, en est un simple exemple de ce phénomène qui intrigue de plus en plus le citoyen. En plus des ordures diverses éparpillées ça et là, ne laissant point indifférents les piétons, une certaine espèce de plantes poussent aussi dans chaque coin, ces derniers temps. À la faveur de ce printemps en pleine croissance, plusieurs herbes envahissent à grande vitesse cet espace censé servir uniquement de passage aux piétons. Une opération de nettoyage et de désherbage est plus que nécessaire, afin de mettre fin à cette situation que le citadin trouve difficile à digérer. «On est vraiment déçus de l’état qui caractérise nos trottoirs. Ça ne laisse pas uniquement à désirer côté esthétique, mais ça représente aussi un danger pour nos vieilles gens notamment, lesquelles risquent de glisser sur cette herbe à n'importe quel moment. On a l’impression de marcher dans les champs», nous dira un piéton, exaspéré de la situation. Il faut dire que le manque de civisme y est pour beaucoup dans cet état de fait, sachant que les sachets et les bouteilles qui gagnent de plus en plus d'espace au niveau de ces trottoirs, ne sont certainement pas tombés du ciel.

M. K.