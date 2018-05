Formation en gestion et financement de projets

Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 383 lecture(s)

L’association AGORA, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, a réuni, mercredi dernier, de jeunes cadres associatifs, hommes et femmes, tous diplômés, pour débattre de la «Gestion et financement de projets associatifs». «Cette formation, qui s’est voulue plus workshop que magistrale, a permis, par son interactivité, des études de cas et des simulations, pour sortir avec des concrétisations de thématiques mûrement réfléchies lors travaux de groupes. Dictée par les conditions d’évolution de l’économie nationale et locale, cette formation a fait la lumière sur les modes de réflexion sur des comportements responsables, pour un partenariat durable et utile face aux partenaires financiers dans une relation gagnant-gagnant. Pour cela, il a fallu travailler sur la communication de projet, les techniques de gestion de différends et conflits latents, la recherche dynamique et active, l’intelligence économique et sur d’autres concepts fondateurs pour construire la relation association - secteurs public/privé et la relation association - organismes nationaux/internationaux», explique-t-on. Les participants, selon les responsables de l’association AGORA, «ont apprécié le fait d’avoir pu visualiser leurs craintes et leurs peurs, mais aussi faire la lumière sur leurs occupations et identifier leurs forces en tant qu’associations et en tant qu’individus. Ils ont pu discuter entre eux des projets qu’ils ont déjà entrepris, comparer leurs expériences et leurs approches et faire profiter les responsables d’associations naissantes, venus avec plein d’espoirs et beaucoup d’attentes», tout en précisant que ceux-ci ont enfin compris que le mode de fonctionnement des associations est en mutation et qu’il est important et capital de s’organiser par politique de projet, sachant que l’association doit multiplier les partenaires financiers pour assurer et garantir sa survie, sa longévité, mais aussi son développement et son épanouissement. «Ils sont ainsi repartis avec un réseau concluant solidement construit par les associations de Bejaïa», conclut-on.

F. A. B.