Cinq milliards pour les PCD

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

La commune de Tamrijt relevant de la daïra de Souk El-Tenine, a bénéficié d’une autorisation de programme d’une valeur de 5 milliards de centimes, au titre de l’exercice 2018 des plans communaux de développement. «La dotation budgétaire a enregistré une revalorisation importante en comparaison avec l’exercice 2017. Pour autant, elle ne peut pas répondre aux besoins, en constante augmentation, d’une population de plus de 8 000 habitants», fait remarquer le premier magistrat de la commune. «L’assemblée communale a dégagé des priorités. Nous sommes tombés d’accord pour nous occuper d’abord de l’achèvement des projets en cours», a-t-il confié. L’édile communal a indiqué que deux secteurs se partageront ces subsides. Il s’agit de l’hydraulique et des travaux publics. «L’amélioration de la desserte en eau potable est l’un des objectifs que l’on s’est assignés, par l’entremise d’opérations de réfection et d’extension des conduites de distribution au profit de certains villages et localités de notre commune. Nous avons aussi programmé des opérations liées à la réhabilitation et le prolongement de quelques tronçons du réseau d’assainissement, à l’effet de prévenir la survenue de maladies», explique un responsable de la municipalité. S’agissant des travaux publics, les projets inscrits au programme ont trait à l’aménagement des axes routiers les plus dégradés, dont certains, signale-t-on, sont toujours à l’état de pistes. «Près de 40% de notre réseau routier n’a jamais été goudronné. Nous avons dégagé des crédits pour y remédier partiellement, car il faut nécessairement de grosses sommes d’argent pour combler ce déficit», souligne le P/APC.

N. M.