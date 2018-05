Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L’opération comptage des oiseaux nicheurs sur les différentes zones humides de la région a été la principale activité de célébration de la Journée internationale des oiseaux migrateurs, coïncidant avec la date du 10 mai, au niveau du lycée de Sidi Ali Lebhar dans la commune de Béjaïa,par la Conservation des forêts, la DSA, l’Environnement, l’Unité pour la Conservation et le Développement de la Faune et la Flore, l’Université et les Associations des Chasseurs, apprend-on auprès de la cellule de communication de la Conservation des Forêts. Au programme, une exposition, des conférences et débats autour de la problématique des zones humides, une sortie sur le lac de Tamelaht pour une démonstration sur le comptage des oiseaux et la pose des panneaux de sensibilisation et des palissades de protection autour du Lac, qui rentre dans le cadre du projet de protection du cordon dunaire que réalise la direction du CNL de Bejaia. Par ailleurs et dans le cadre des activités du réseau national d’observation des oiseaux, une opération de comptage des oiseaux nicheurs est prévue, par le réseau local de la wilaya de Béjaïa, du 14 au 21 mai 2018. Hier lundi, l’opération a eu lieu au lac de Tamelaht dans la commune de Béjaïa, et aujourd’hui mardi à l’embouchure de l’Oued Soummam dans la commune de Béjaïa, alors que demain elle aura lieu à l’embouchure de l’Oued Agrioun dans la commune de Souk El-Tenine, et mercredi au barrage de Tichy Haff dans les communes de Bouhamza et Tamokra, le barrage d’Ighil Emda dans la commune de Kherrata le jeudi, et enfin au lac de Mezaia dans la commune de Béjaïa, le lundi prochain.

A. Gana