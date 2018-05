Excursion au lac noir

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Après l'activité tenue récemment à l'occasion de la commémoration du Printemps Berbère, l'association Tadukli vient d'enchaîner par une autre action, en organisant, vendredi dernier, une excursion au site naturel du lac noir d'Akfadou. Dans un avis rendu public deux semaines plus tôt, tous les intéressés ont été invités à se rapprocher du bureau de ladite association en vue de récupérer les tickets et de payer par la même les frais d'inscription, fixés à 500 DA. C'est ainsi que plus de soixante-dix personnes, de tout âge, ont pris part à cette sortie de détente, la première pour la jeune association. Sur les lieux, étant munis de tous les accessoires nécessaires, les randonneurs ont fait une marche à pied sur une distance d'environ 3 km, savourant ainsi le paysage paradisiaque qui s'offre à leurs yeux en pleine montagne d'Akfadou. Après la contemplation du site, d'un regard admiratif durant plusieurs minutes, les visiteurs se sont mis à une séance de prise de photos, suivie d’un pique-nique dans une convivialité très rare. «À travers cette première sortie, nous avons fait d'une pierre deux coups. Premièrement, nous avons pu explorer cet endroit magnifique du lac noir d'Akfadou, que plusieurs d'entre-nous n’ont pas connu auparavant. Deuxièmement, ça été une occasion de faire du sport, en effectuant une marche de plusieurs minutes», dira un membre de ladite association. Et de poursuivre : «La seule chose que nous avons déplorée, c'est l'absence d'hygiène au niveau de certains endroits de ce site. Les fréquentes visites qu’il enregistre mensuellement commencent à laisser de mauvaises séquelles. C'est regrettable de constater que certains visiteurs ont fait de ce site touristique une poubelle publique. C’est pour cela que nous avons tenu à ramener avec nous non seulement nos déchets, mais aussi ceux des autres».

M. K.