Le programme Art au service de la santé clôturé

L'association locale femme artiste ALFA de Seddouk, en partenariat avec le SCAC ambassade de France, a concocté un riche programme d'activités au niveau de l’hôpital Akloul Ali d'Akbou, avec comme thème «L'art au service de la santé». Les festivités ont débuté samedi, tôt dans la matinée, avec une exposition de tableaux (peinture) dessin, sculpture et objets traditionnels. Cette journée entrant dans le cadre du projet intitulé «Art à l’hôpital» a été marquée par l'inauguration du jardin qui s'apparente à un lieu de détente et de relaxe au profit des malades. Un projet qui vient de conclure huit mois d'activités et créations artistiques à l’hôpital d'Akbou. Après la prise de parole par les différentes parties présentes à ce rendez-vous, les membres de l'association ALFA ont procédé à la remise et accrochage d’œuvres réalisées dans cette enceinte et ce en présence de l'exécutif communal d'Akbou, de la DJS (Béjaïa), de M. Djadda Aziz, l'élu qui s'occupe de l'environnement ainsi que du naturaliste surnommé Zenga, qui ont reçu des félicitations par le responsable de l’association ALFA, M. Kamel Ait Hamouda, pour leur disponibilité et leur contribution dans la réussite de ce projet. En parallèle, un concours de dessin a été concocté pour les petits enfants de ladite association ALFA et d'autres apprentis de l’hôpital. Côté animation, les présents et les malades ont apprécié la prestation des clowns, ainsi que la pièce théâtrale présentée par la chorale rattachée à ALFA. Des cadeaux symboliques ont été offerts aux enfants hospitalisés dans cet établissement. Ce geste de solidarité aura permis, en l'espace d'une journée, à cette frange, d'oublier un tant soit peu leurs souffrances. Pour clore, tout le monde a été invité à une sympathique collation. Il y a lieu de préciser que cette dynamique association ALFA n'est pas à son premier coup d'éclat, puisqu'elle a été toujours présente et active lors des événements commémoratifs à travers le territoire de la wilaya.

Zahir Ait Hamouda