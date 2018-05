Vers le renforcement du réseau AEP

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Inscrit Sur les programmes sectoriels de développement, un projet d’hydraulique ayant trait au renforcement du réseau AEP au profit du village Domaine Azzoug Smail, dans la commune de Tala Hamza, est en passe de se concrétiser, apprend-on de bonne source. «C’est un projet dont l’intitulé porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau de distribution desservant ce village et les quartiers alentours», nous fait savoir un responsable de la direction des Ressources en eau, l’instance en charge du financement et du suivi de ce projet. Son coût, confie-t-on, est de l’ordre de 12, 31 millions de da. «Toute la procédure réglementaire a été finalisée. Nous avons même procédé à la sélection d’une entreprise réalisatrice, laquelle sera éventuellement confirmée, après expiration du délai réservé à l’examen des recours par la commission des marchés publics de la wilaya», explique le responsable du maitre de l’ouvrage. La vétusté de ce réseau de distribution d’eau, nous apprennent des habitants du village, a donné beaucoup de soucis à la population, en raison des fuites dont sont sujettes ces canalisations d’un autre âge. «Ce sont de vieilles conduites rouillées et fuyant de toute part. Même leur dimensionnement ne répond plus aux besoins, d’où l’urgence de leur réfection», affirme un quadragénaire du Domaine Azzoug Smail, selon lequel, le liquide ne coule des robinets que de loin en loin. «Nous sommes réconfortés par le projet annoncé, surtout qu’une extension du réseau est projetée. C’est une sacrée bonne nouvelle pour toutes ces familles obligées de se débrouiller à droite et à gauche, pour remplir leurs réserves d’eau», renchérit un autre villageois.

N. M.