Enfin de l'assainissement à Laâziv !

Laâziv est un hameau situé à 7 kms du chef-lieu communal de Boudjellil. Il a cependant la particularité de ne pas avoir bénéficié d'un réseau de l'assainissement.

Les habitants de cette petite bourgade, estimés à quelques 150 âmes, ont tant souffert de cette situation délétère et "insolite". Eux qui ont été contraints à leur corps défendant d'aménager des rigoles qui finissent dans les ravins parcourant leur localité afin de pouvoir se débarrasser des eaux usées. Malgré les multiples réclamations auprès des différents exécutifs qui se sont succédé à la tête de l'APC, les habitants n'ont rien vu venir. Et ce n'est que cette année que leur doléance a été prise en charge par la mairie (chargé d'affaires communales), laquelle a inscrit une opération pour l'implantation d'un réseau de l'assainissement au profit de ce hameau. Le projet est en phase de consultation, a-t-on appris auprès de l'APC. Le nouveau et l'unique réseau de l’assainissement s'étalera sur 1 300 mètres, d'Ighil Hagoune jusqu'à Iâaroumène. «Vous ne pouvez pas imaginer notre joie de voir enfin notre hameau bénéficier d’un projet de réalisation d'un réseau de l'assainissement qui nous tenait vraiment à cœur depuis des décennies. Nous avons été contraints d'évacuer les eaux des ménages vers les ravins, cela a malheureusement pollué notre région. J'espère que l'implantation de l'assainissement va contribuer à dépolluer la bourgade de Laâziv», dira un habitant de ce hameau. Dans le même sillage, le quartier Iguer Zougaghen, situé au chef-lieu communal de Boudjellil, est concerné lui aussi par une opération inscrite dont l'intitulé a trait à l'extension du réseau de l'assainissement sur une distance linéaire de 600 mètres. Par ailleurs, la bourgade d'Iâarkav, située à 6 kms du chef-lieu, verra sous peu la réalisation d'un projet qui se rapporte au renforcement de son réseau d'adduction en eau potable, sur une distance de 2 200 mètres linéaires. Le réseau sera alimenté, dit-on, à partir du réservoir du village voisin de Tala Lbir. «Nous souffrons d'une pénurie d'eau potable sur le réseau de distribution, surtout pendant l'été. Ce projet qui j'espère sera réalisé sous peu, nous délivrera de cette situation peu reluisante», souhaite un habitant d'Iâarkav.

