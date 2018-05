Du tartan pour le stade communal

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Le stade communal d’Oued Ghir, réalisé dans les années 90, sera bientôt doté d’une pelouse en tartan 5e génération, a indiqué une source municipale. C’est une enveloppe financière conséquente, de l’ordre de 97 millions de dinars, qui a été allouée à cette opération, dans le cadre du programme sectoriel. En plus de la pose d’une pelouse synthétique 5e génération, ce même stade bénéficiera d’une piste d’athlétisme et d’une tribune. «C’est une bonne nouvelle pour nos concitoyens. Les services de la DJS et de la daïra ont confirmé l’inscription de ce projet, promis par l’ex-wali au mois de mars dernier. Il s’agit donc de l’aménagement du stade communal d’Oued Ghir en tartan 5e génération, et de la réalisation d’une piste d'athlétisme avec tribune pour une enveloppe financière globale de 97 000 000,00 DA», a indiqué un élu municipal. Un cahier des charges est en cours d’élaboration, selon la même source. L’appel d’offres pour l’attribution de ce projet à une entreprise spécialisée dans ce genre de travaux sera lancé dans les semaines prochaines. L’objectif, c’est de doter ce stade en tuf d’une pelouse en tartan, avant l’entame de la prochaine saison. L’ancienne commune de La Réunion compte actuellement deux clubs sportifs de football, à savoir l’AS Oued Ghir et le CR Mellala, qui évoluent dans des divisions inférieures. Par ailleurs, l’aménagement d’une piste d’athlétisme au niveau du stade est à même d’encourager la pratique de cette discipline sportive. A souligner que la commune compte de talentueux athlètes qui évoluent sous les couleurs de clubs professionnels, telle Tatar Zahra, spécialiste en lancer de marteau, sacrée championne d’Algérie en 2007.

