Louziâa dans les villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Fidèles à la tradition léguée par leurs ancêtres, les habitants de Boulezazene et d’autres villages relevant de la municipalité de Melbou, ont organisé vendredi dernier une Louziâa (un sacrifice rituel). Cette initiative a été lancée par les jeunes de l’association Tidukla n’Tafath de Melbou, pour renouer avec cette tradition et aussi pour accueillir le mois de Ramadhan. Ainsi, plusieurs bovins ont été sacrifiés par les villageois. Les familles ayant participé à cette Louziâa ont cotisé une somme de 2000 DA chacune. 400 parts de viande ont donc été distribuées, dont 25 parts pour les nécessiteux. «Le plus important est d’avoir réuni les villageois pendant deux jours. Une occasion qui a permis de faire revivre des moments de convivialité et de partage entre les habitants de cette localité», dira le président de ladite association. Un couscous a aussi été offert aux villageois, avant de procéder à la distribution des parts, une opération qui s’est déroulée au stade de Boulezazene. En marge de la Louziâa, une collecte d’argent a été organisée pour venir en aide à Salim Benbouya, un enfant du village atteint d’un handicap causé par un accident. À travers cette opération, les membres de l’association voudraient faire renaître l’esprit de Tiwizi et d’entraide qui a caractérisé la société algérienne. Il est aussi prévu l’organisation d’autres volontariats pour améliorer les conditions de vie des villageois.

Saïd M.